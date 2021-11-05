Русин рассказал, чем Йовичевич отличается от других тренеров
Русин: «В «Днепре-1» со всеми тяжело конкурировать, потому что я пропустил целый год»
Форвард вспомнил о тренировках в «Легии»
Фото: Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Назарий Русин рассказал о конкуренции в команде и вспомнил о тренировках в «Легии».
«Думаю, со всеми тяжело конкурировать. Артем – хороший футболист. Трудно, конечно, тяжело. Мне вообще тяжело, потому что пропустил целый год. Да, я тренировался, но... Во время последних месяцев своего пребывания в Польше приходилось тренироваться с 16-летними пацанами. Как ни крути – это тоже влияет. Ничего, даст Бог, выберусь из той ямы».
Русин забил два мяча за «Днепр-1».
Большую часть времени в «Легии» Русин тренировался с дублем из-за конфликта с тренерским штабом.
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