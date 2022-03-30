Тысячи украинских флагов. Шотландия и Польша провели благотворительный матч в поддержку нашей страны
«Ruska Kurwa!» Польские фанаты исполнили песню об оккупантах
Поляки проявили единство с украинским народом
Польские болельщики / Фото: Тwitter - OldTrafford1964Во вторник, 29 марта, в рамках финального стыкового матча на чемпионат мира-2022 сборная Польши встретилась с командой Швеции, поединок завершился со счетом (2:0). Во время поединка польские фанаты поддержали украинцев и исполнили хит об оккупантах со словами: «Ruska Kurwa!».
Ruska kurwa#POLSWE pic.twitter.com/jMbAFsUCv4—(@OldTrafford1964) March 29, 2022
Ультрас «Реала» вышли на улицы Мадрида с баннером «Слава Україні».
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