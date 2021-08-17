Русол: «У Довбыка нет желания срочно поменять клуб»

Артем Довбык / Фото: Днепр-1

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал о будущем форварда Артема Довбыка, о трансфере которого говорят в медиа-пространстве.



У него самого нет желания здесь и сейчас срочно поменять клуб. Он набрал хорошую форму и получает удовольствие от футбола – это видно даже в тренировочном процессе. И он говорит, что хочет побыть в этом состоянии подольше, чтобы сделать следующий шаг.

Он мечтает перейти в хороший европейский клуб. Но никакой горячки нет, поэтому он помогает нам выполнить задачи на сезон. Если до конца трансферного окна получим предложение, которое устроит и клуб, и Артема, мы его рассмотрим. Но на данный момент таких предпосылок нет».