Русол: «У Довбыка нет желания срочно поменять клуб»
Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал о будущем форварда Артема Довбыка, о трансфере которого говорят в медиа-пространстве.
«Предложения по Довбыку были, но общаясь с Артемом и до, и после Евро, мы приняли решение, что не будем спешить.
У него самого нет желания здесь и сейчас срочно поменять клуб. Он набрал хорошую форму и получает удовольствие от футбола – это видно даже в тренировочном процессе. И он говорит, что хочет побыть в этом состоянии подольше, чтобы сделать следующий шаг.
Он мечтает перейти в хороший европейский клуб. Но никакой горячки нет, поэтому он помогает нам выполнить задачи на сезон. Если до конца трансферного окна получим предложение, которое устроит и клуб, и Артема, мы его рассмотрим. Но на данный момент таких предпосылок нет».
О стоимости Довбыка.
«Знаете, в нашем чемпионате очень сложно формируются цены на футболистов. Продавать нужно не по Transfermarkt, а после изучения всех серьезных факторов – начиная от того, какой именно клуб сделает предложение и заканчивая условиями для самого футболиста. Сейчас по Довбыку сказать точную сумму сложно».
Напомним, ранее киевское «Динамо» хотело купить Довбыка, но не смогло договориться о сумме трансфера.
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