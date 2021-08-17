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Русол: «У Довбыка нет желания срочно поменять клуб»

В клубе пока не знают сколько стоит Артем

Футбол Украинская Премьер-лига
19:59
Русол: «У Довбыка нет желания срочно поменять клуб»
Артем Довбык / Фото: Днепр-1

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал о будущем форварда Артема Довбыка, о трансфере которого говорят в медиа-пространстве.

«Предложения по Довбыку были, но общаясь с Артемом и до, и после Евро, мы приняли решение, что не будем спешить.

У него самого нет желания здесь и сейчас срочно поменять клуб. Он набрал хорошую форму и получает удовольствие от футбола – это видно даже в тренировочном процессе. И он говорит, что хочет побыть в этом состоянии подольше, чтобы сделать следующий шаг.

Он мечтает перейти в хороший европейский клуб. Но никакой горячки нет, поэтому он помогает нам выполнить задачи на сезон. Если до конца трансферного окна получим предложение, которое устроит и клуб, и Артема, мы его рассмотрим. Но на данный момент таких предпосылок нет».

О стоимости Довбыка.

«Знаете, в нашем чемпионате очень сложно формируются цены на футболистов. Продавать нужно не по Transfermarkt, а после изучения всех серьезных факторов – начиная от того, какой именно клуб сделает предложение и заканчивая условиями для самого футболиста. Сейчас по Довбыку сказать точную сумму сложно».

Напомним, ранее киевское «Динамо» хотело купить Довбыка, но не смогло договориться о сумме трансфера.


Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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Теги

Артем Довбык Андрей Русол СК Днепр-1

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