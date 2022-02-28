Русский футбол – иди нах*й. UEFA и FIFA официально исключили все российские команды со всех турниров

Как вам, граждане россии, которые избрали путлера?

Фото: Twitter

UEFA и FIFA официально сообщили, что исключили все российские команды со всех турниров: национальную сборную и клубы террористической страны.

«После предварительных решений, принятых советом ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня вместе решили, что все российские команды, будь то национальныt команды или клубные, будут отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА к дальнейшему сообщению. Эти решения приняли сегодня бюро совета ФИФА и исполнительный комитет УЕФА, соответственно, высшие руководящие органы обоих учреждений по таким неотложным вопросам. Футбол полностью объединен и в полной солидарности со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми».

Как вам, россияне? Предупреждаем в последний раз: выходите на улицы и остановите режим путлера. Вашей стране п*зда на всех фронтах.

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