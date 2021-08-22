Чемпионат Украины. «Динамо» – «Десна». Онлайн трансляция
Рябоконь анонсировал продажу ключевых игроков в ближайшее время
Клуб заинтересован в продаже футболистов за хорошие деньги
Александр Рябоконь / Фото: newch.tv
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь сообщил, что полузащитник Алексей Гуцуляк
будет не последним игроком, который покинет команду.
«Днепр-1» сделал предложение, которое устроило и Гуцуляка, и наш клуб, поэтому трансфер и состоялся. Более того, думаю, это не последний футболист, который в ближайшее время будет продан «Десной».
Зачем удерживать ключевых игроков? Алексей отыграл в «Десне» пару хороших сезонов. Игрок получил достойное предложение от более состоятельного клуба, поэтому все так и произошло».
Напомним, ранее Рябоконь рассказал, что клуб может подписать Евгения Хачериди
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