Рябоконь: «Бразильцы «Шахтера» поймали кураж и поиздевались над нашей обороной»

Тренер «Десны» прокомментировал поражение от «горняков» с крупным счетом

Александр Рябоконь / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал разгромное поражение в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:4).

Два разных тайма. В первом мы оборонялись больше в среднем и низком блоке, искали пространство впереди, на второй вышли с установкой накрывать соперника, прессинговать и до второго пропущенного мяча выглядели неплохо. Но после того как счет стал 2:0, бразильцы «Шахтера» поймали кураж и вдоволь поиздевались над нашей обороной.

«Шахтер» удивил вас отсутствием в стартовом составе Тайсона и Марлоса. Нарушило ли это ваш план на игру?

Нет, не удивил. Соломон и Тете не особо уступают им по мастерству и при этом являются более мобильными ребятами, потому отсутствие Тайсона и Марлоса не сыграло роли.

Кого больше не хватало сегодня вашей команде: Филиппа Будковского или Ефима Конопли?

Это два наших основных футболиста, естественно, и того и другого нам не хватало. Но не это основная причина поражения.

Ранее о победе своих подопечных высказался главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру.