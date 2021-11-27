Рябоконь: «Черноморец» играет более организовано и остро, чем в первом круге»

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Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в матче 16 тура УПЛ.

Я бы сказал, что сегодня был открытый футбол с большим количеством моментов у обеих команд. Было много угловых, один из которых нам удалось реализовать. Матч был напряженным до самого конца».