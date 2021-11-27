«Десна» обыграла «Черноморец» в Одессе
Рябоконь: «Черноморец» играет более организовано и остро, чем в первом круге»
Тренер «Десны» – о победе над одесситами
Фото: Footballua.tv
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в матче 16 тура УПЛ.
«Сегодня «Черноморец» — это уже не так команда, которая была в первом круге. Мы начинали чемпионат игрой против них и тогда победили достаточно легко со счетом 3:0. Они более организованные сейчас, прессингуют, остро действуют на флангах.
Я бы сказал, что сегодня был открытый футбол с большим количеством моментов у обеих команд. Было много угловых, один из которых нам удалось реализовать. Матч был напряженным до самого конца».
Матч первого круга завершился победой «Десны» (3:0)
«Десна» идет 6-й в таблице УПЛ.