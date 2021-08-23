Рябоконь: «Десна» пока не может составить конкуренцию грандам»
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь в шоу «Профутбол» прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4) в матче 5-го тура УПЛ.
– Все закономерно – победил сильнейший. Сегодня уже ничего не исправишь, надо только сделать правильные выводы и попытаться исправиться в следующей игре.
Во втором тайме было много авантюрных действий. Откровенно говоря, шансов не было вовсе.
Авантюрные моменты? Куча примеров, хотя бы количество контратак «Динамо» – оно отходило и хорошо бежало в пространство, потому что мы заигрывались и теряли мячи.
– Как вам дебют Болбата, который сыграл в центре?
– Если 0:4, значит все неудачно сыграли. Мы надеемся, что он будет прибавлять и команда в целом.
– Может ли «Десна» составить конкуренцию грандам на дистанции?
– Грандам? Однозначно, нет. Если команда станет настоящим и сплоченным коллективом, то можем побороться за все остальные места, кроме первых двух.
– Чтобы сбить команду, сколько вам нужно времени?
– Это ежедневная работа, которая никогда не заканчивается. Кое-что у нас получается с более простыми соперниками. Сегодня победил сильнейший – никаких вопросов
«Динамо» снова возглавило турнирную таблицу УПЛ после победы над «Десной», киевляне опережают «Шахтер» и команду Рябоконя на 1 очко.
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