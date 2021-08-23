Рябоконь: «Десна» пока не может составить конкуренцию грандам»

Александр Рябоконь / Фото: УПЛ

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь в шоу «Профутбол» прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4) в матче 5-го тура УПЛ.

Во втором тайме было много авантюрных действий. Откровенно говоря, шансов не было вовсе.

Авантюрные моменты? Куча примеров, хотя бы количество контратак «Динамо» – оно отходило и хорошо бежало в пространство, потому что мы заигрывались и теряли мячи.

– Как вам дебют Болбата, который сыграл в центре?

– Если 0:4, значит все неудачно сыграли. Мы надеемся, что он будет прибавлять и команда в целом.

– Может ли «Десна» составить конкуренцию грандам на дистанции?

– Грандам? Однозначно, нет. Если команда станет настоящим и сплоченным коллективом, то можем побороться за все остальные места, кроме первых двух.

– Чтобы сбить команду, сколько вам нужно времени?

– Это ежедневная работа, которая никогда не заканчивается. Кое-что у нас получается с более простыми соперниками. Сегодня победил сильнейший – никаких вопросов