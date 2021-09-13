Рябоконь: «Десна» полностью провалился дебют матча с «Ворсклой»

Александр Рябоконь / Фото - ФК Десна

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь поделился мыслями после матча седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (2:2). Слова специалиста приводит пресс-служба полтавчан.

Закономерно, что соперники смогли отметиться дважды на этом фоне. Правда, не совсем закономерно, что забивали они именно при контратаках, хотя имели позиционное преимущество. Однако потом сумели собраться, молодцы.

Во втором тайме более интересно выглядели в атаке, были моменты как у нас, так и у соперников. Учитывая, что мы уступали и по игре, и по результату в дебюте матча, то, конечно, заработали, заслужили три очка своей игрой после двух пропущенных мячей. Как и всегда, у нас получилась боевая игра на характере против «Ворсклы».