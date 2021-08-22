Рябоконь: «Динамо» должно настраиваться на матч, ведь «Десна» выше в таблице»

Черниговский клуб пока что не терял очков

Александр Рябоконь / фото - FootBoom

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь поделился ожиданиями от предстоящего матча с действующими чемпионами Украины, киевским «Динамо» в матче пятого тура УПЛ.

Подобный еврокубковому матч у вас будет ближайший с «Динамо». Это тест на зрелость для Десны?



«В какой-то мере. Это действующий чемпион. Мы следим за их матчами, за основными статистическими показателями. «Динамо» практически по всем основным критериям на первых позициях. Я имею ввиду владение мячом, ожидаемые голы, число ударов, количество и качество передач. Ясно, что позиция «Десны» в турнирной таблице ситуативная. Мы понимаем, что у нас есть два гранда, а все остальные тянутся за ними. Посмотрим. Мы много матчей сыграли с «Динамо» и не раз эти поединки складывались для «Десны» удачно, поэтому ждем игры и верим в лучшее».

Как думаете, киевляне будут злыми после потери очком во встрече с «Ингульцом»?

«Наверное, да. Динамовцы провели матч с большим игровым и территориальным преимуществом, где-то им не повезло. Понятно, что после этой осечки бело-синим терять очки нельзя. Но поле ровное, мяч круглый, посмотрим, как все сложится».

Александр Рябоконь знает, как обыграть чемпиона?

«Готовимся к этому, пытаемся наигрывать свои основные тактические приемы. Если говорить о психологии, то «Динамо» должно настраиваться на матч не меньше нашего, ведь «Десна» выше киевлян в турнирной таблице, а мы будем играть против сильнейшей команды страны, поэтому соперники находятся где-то в равных условиях».

«Десна» пока что ни разу не теряла очки, выиграв все свои четыре стартовых матча. «Динамо» же в четвертом туре сыграло вничью с «Ингульцом».

Ранее Рябоконь высказался о перспективах Евгения Хачериди, который сейчас тренируется с клубом, в черниговской команде.

Матч «Динамо» – «Десна» состоится уже сегодня, 22 августа в 21:30. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.