Рябоконь: «Игра с «Рухом» была ничейной»

Александр Рябоконь / Фото: Динамомания

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о победе над «Рухом» (1:0) в матче 8-го тура УПЛ.

– Да. Все неплохо вышли. 2 замены, правда, были вынужденными – и на первых минутах, и замена Безбородько. Волошин сыграл мало, а Завийский удачно вышел позицию правого защитника и сделал результативную передачу.

– Почему оставили Завийского и Волошина на скамейке запасных?

– Через несколько дней уже Кубок Украины, нужно рационально распределять усилия. Все игроки являются игроками основного состава: Безбородько, Будковский, Волошин, Завийский, Арвеладзе.

- Что сегодня было самым сложным?

- Соперник был сложный, очень организованно действовал, команда быстрая, мобильная, много двигалась. Против таких команд всегда тяжело играть.

– Какой момент был сегодня самым лучшим?

– Последние минуты и забитый мяч. Нам сейчас не хватает позитивных эмоций.