Рябоконь: «Хачериди еще не сказал своего последнего слова»

Фото: ФК Десна

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь подтвердил, что Евгений Хачериди, вероятно, станет игроком команды.

Не было никаких товарищеских матчей, только тренировочный процесс. Моментами защитник выглядит очень неплохо, но иногда занятия ему давались с трудом, все-таки Евгений много пропустил, в этом году вообще не играл. Но, думаю, Хачериди еще не сказал своего последнего слова. Поэтому для меня в этом вопросе скорее да, чем нет».