Безбородько: «С Хачериди трудно на тренировках»
Рябоконь: «Хачериди еще не сказал своего последнего слова»
Тренер подтвердил, что «Десна», скорее всего, подпишет защитника
Фото: ФК Десна
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь подтвердил, что Евгений Хачериди, вероятно, станет игроком команды.
«Евгений Хачериди пока тренируется с нами. Это было его желание поработать две-три недели, чтобы набрать форму. Женя сам хочет понять, может ли он выступать на серьезном уровне. Кстати, это время уже прошло, так что в ближайшее время будет принято совместное решение.
Не было никаких товарищеских матчей, только тренировочный процесс. Моментами защитник выглядит очень неплохо, но иногда занятия ему давались с трудом, все-таки Евгений много пропустил, в этом году вообще не играл. Но, думаю, Хачериди еще не сказал своего последнего слова. Поэтому для меня в этом вопросе скорее да, чем нет».
Защитник находится без клуба с декабря прошлого года.
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