Рябоконь нашел позитив в потере очков с «Минаем»

Команды расписали «сухую» ничью

Александр Рябоконь / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал ничью с «Минаем» (0:0) в матче 11-го тура УПЛ:

«Мы можем быть довольны только победами. Игра была тяжелой и напряженной. Обе команды имели шансы открывать счет. Порадовало, что давно уже не играли на ноль в обороне. Сегодня удалось не пропустить. Не хватало качественной игры в атаке. Было много ошибок в простых ситуациях».

Команды поделили очки, не забив ни одного мяча за весь матч.

Таблица украинской Премьер лиги.

Напомним, ранее стало известно, что «Десна» является одним из двух клубов Европы, не использующим легионеров.