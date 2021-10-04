Рябоконь назвал причины поражения от «Зари»

Александр Рябоконь / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь в программе «Профутбол» высказался о поражении от «Зари» (0:2) в матче 10-го тура УПЛ.

— Игра была довольно ровной. У нас были моменты, банально, но подвела реализация. Могли сравнять счет, но 0:2.

— Первый тайм — много ошибок, мало креатива. Замены атакующих футболистов с этим связаны?

— Да. Впереди где-то проигрывали единоборства, в обороне были грубые ошибки в простых ситуациях.

— Над чем в первую очередь стоит поработать во время паузы на матчи сборных?

— Отдохнем 3-4 дня. После этого начнем подготовку к следующей встрече. Профессионалы должны быстро забывать, особенно поражения