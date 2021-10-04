Итоги 10 тура УПЛ. Скучные нули «Шахтера» и «Динамо». «Заря» и «Ворскла набирают обороты
Рябоконь назвал причины поражения от «Зари»
«Десна» уступила со счетом 0:2
Александр Рябоконь / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь в программе «Профутбол» высказался о поражении от «Зари» (0:2) в матче 10-го тура УПЛ.
— «Десна» и «Заря» приучили нас к тому, что это матч равных соперников. Но сегодня что-то не сложилось. В чем видите причину?
— Игра была довольно ровной. У нас были моменты, банально, но подвела реализация. Могли сравнять счет, но 0:2.
— Первый тайм — много ошибок, мало креатива. Замены атакующих футболистов с этим связаны?
— Да. Впереди где-то проигрывали единоборства, в обороне были грубые ошибки в простых ситуациях.
— Над чем в первую очередь стоит поработать во время паузы на матчи сборных?
— Отдохнем 3-4 дня. После этого начнем подготовку к следующей встрече. Профессионалы должны быстро забывать, особенно поражения
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