Рябоконь: «Не опускали руки и дожали «Ингулец» на морально-волевых»

Александр Рябоконь / Фото: Десна

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь дал комментарий в эфире телеканала «Футбол» после матча третьего тура УПЛ против «Ингульца» (2:0).



Дубль Безбородько? И сейчас, и в прошлой игре выходил на замену и забивал. Парень черниговский, наверное, хорошо болеют за него, персонально.

Цымбалюк? Он практически всю неделю пропустил после полученного повреждения в прошлой игре. По сути, в общей группе он провел лишь одну вчерашнюю тренировку. Определенный риск был, но он справился – молодец. Пока с травмированными защитниками у нас не очень везет, поэтому пришлось выкручиваться.

Сегодня со стандартов не забили, но важно, что забили два мяча и порадовали болельщиков. Благодаря их поддержке команда и выиграла.

Хороший темп на старте сезона? Да, конечно, до 30 тура так и будет. Но если серьезно, то сложно говорить. Сейчас будут сложные соперники – матчи с «Днепром-1», «Динамо» – там посмотрим. Стартовали нормально.