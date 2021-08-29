Рябоконь объяснил второе подряд поражение со счетом 0:4

Черниговцы пропустили 8 голов за два матча

Александр Рябоконь / фото - FootBoom

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал домашнее фиаско своей команды в матче шестого тура УПЛ с «Вересом» (0:4).

Что случилось с командой в первом тайме?

«Полностью провалили первый тайм, практически первая же атака – пропущенный гол. Потом у «Вереса» получалось все, а у нас – ничего. Все закономерно. Счет, конечно, неприятный, но все по делу. Что-то сломалось у нас внутри механизма, отсюда такой результат».

Готовились к такому «Вересу»? Сегодня они многих удивили. А вас?

«Хорошо играли, что тут говорить? Соперник был в порядке».

Что в перерыве говорили игрокам?

«Да это неважно. Рисунок игры может поменялся немного, но счет остался тот же».

А что именно сломалось в команде? Сначала была серия из 4 побед, теперь 2 матча подряд поражения.

«Надо анализировать, разбираться. Закончился цикл летних игр, команда вступает в осень. Те 12 очков, что мы уже набрали – это хорошо, а две последние игры вскрыли проблемы. Поживем – увидим».

Какой мы увидим команду после перерыва?

«Сильной, как всегда».

«Десна» стартовала в УПЛ с четырех подряд побед, набрав 12 очков и лидировав в турнирной таблице. Но идиллию в Чернигове нарушило «Динамо» также обыграв подопечных Рябоконя со счетом 4:0.

Напомним, «Динамо» устроило еще один разгром. Теперь пострадал «Колос», пропустив 7 мячей.