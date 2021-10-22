«Десна» и «Александрия» сыграли вничью, сохранив разницу в 1 очко в таблице
Рябоконь: «С «Александрией» «Десна» традиционно имела много проблем в обороне»
Специалист прокомментировал ничью в матче УПЛ
22 октября 22:04
Александр Рябоконь / Фото - ФК Десна
Главный тренер «Десны» Алексакндр Рябоконь высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу ничьей в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (1:1).
Можно быть довольным только победе. Так, равная игра, шансы имели и мы, и соперник. Возможно, в первую очередь не хватило агрессии в штрафной площади, очень много было подач, особенно от Картушова, но в завершении атак не хватило чутья, мастерства. В обороне традиционно имели много проблем и сегодня.
О проблемах в обороне. В прошлом сезоне были более классные исполнители на этих позициях, пока что мы их не смогли заменить.
Возможно, «Александрия» лучше действовала в начале игры на подборах, очень много борьбы закончилось тем, что футболисты «Александрии» подбирали мячи. В целом я бы не сказал, что у нас не было желания, по самоотдаче претензий у меня нет.
В еще одном матче игрового дня «Металлист 1925» дома разгромил «Ингулец» (4:0).
Комментарии 0