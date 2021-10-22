Рябоконь: «С «Александрией» «Десна» традиционно имела много проблем в обороне»

Александр Рябоконь / Фото - ФК Десна

Главный тренер «Десны» Алексакндр Рябоконь высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу ничьей в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (1:1).

О проблемах в обороне. В прошлом сезоне были более классные исполнители на этих позициях, пока что мы их не смогли заменить.

Возможно, «Александрия» лучше действовала в начале игры на подборах, очень много борьбы закончилось тем, что футболисты «Александрии» подбирали мячи. В целом я бы не сказал, что у нас не было желания, по самоотдаче претензий у меня нет.