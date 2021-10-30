Рябоконь: «Шахтер» закономерно выиграл, имел большое преимущество территориально и по игре»

Тренер «Десны» прокомментировал поражение

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:4) в 13-м туре УПЛ.

«Шахтер» закономерно выиграл, имел большое преимущество территориально и по игре. Сложно против них играть, несмотря на то, что мы пытались не дать им свободного пространства, но они разбирались в тяжелых ситуациях и создавали моменты у наших ворот».

Глубоко садились без мяча из-за давления «Шахтера»?

«Скорее всего, да. У соперника скоростные игроки – когда их пытаются прессинговать, они достаточно легко выходят, создают пространство и моменты. Пытались сбить скорость и темп игры, но класс соперника ощущался на протяжении всего матча».

Почему Тотовицкий и Будковский так поздно вышли?

«Безбородько свое дело сделал – был активным, но подсел и вместо него вышел Будковский. Тотовицкий только восстановился от травмы, перенес коронавирус – это максимум, сколько он может сыграть сегодня. Будем надеяться, что в следующей игре он уже поможет нам в стартовом составе».

«Десна» идет 8-й в таблице УПЛ.