Рябоконь сообщил, что «Десну» ждут ощутимые перемены

Александр Рябоконь / Фото - ФК Десна

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» поражение в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (1:2). Также специалист сообщил, что команда зимой изменится в связи с истечением контрактов с рядом игроков.

Конечно, не хватало и Калитвинцева, и Домбровского, и Тотовицкого, что касается атаки. В обороне Цымбалюк вышел после травмы, его хватило на 45 минут. К сожалению, он не смог продолжать игру.

У многих игроков заканчиваются контракты. Команда, конечно, изменится. Но пока не могу сказать насколько.

В первой половине сезона мы должны были сыграть лучше и набрать больше очков. Чего не хватило – нужно спокойно проанализировать. Сегодня могу только поздравить соперников. Возможно, им удалось лучше настроиться на игру. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы будем сильнее.