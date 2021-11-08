«Десна» благодаря двум красивым голам одолела Львов»
Рябоконь: «У «Десны» – финансовые и спортивные проблемы»
Тренер «северян» похвалил подопечных за победу над «Львовом», несмотря на все трудности
Александр Рябоконь / Фото - ФК Десна
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь после победы в матче 14-го тура УПЛ против «Львова» (2:0) рассказал в эфире телеканала «Футбол» о проблемах, с которыми столкнулся черниговский клуб.
Действительно, это был тяжелый матч. Больше он был тяжелым психологически, потому что давно не выигрывали.
Имеем некоторые проблемы, поэтому можно поблагодарить ребят за хорошую игру отрезками и результат. Какие проблемы? Финансовые, да, проблемы хозяйственного плана и спортивные.
Гол Калитвинцева? Красивый гол. У него папина школа. Хорошая левая нога, почти как у Юрия Николаевича.
«Десна» с 21 очком занимает седьмую строчку в турнирной таблице.
Комментарии 0