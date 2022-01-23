Рыбак в конкуренцию Рыбке. «Металлист» подписал экс-голкипера «Зари»

Основному вратарю харьковчан следует насторожиться

Владислав Рыбак / Фото - ФК Металлист

Голкипер Владислав Рыбак стал игроком «Металлиста». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последней командой вратаря был донецкий «Олимпик». С 2017 по 2021 годы защищал цвета луганской «Зари».

В текущем сезоне провел 10 матчей в Первой лиге и еще два – в Кубке Украины. О сроках контракта с Рыбаком не сообщается.

Напомним, основным голкипером «Металлиста» является Александр Рыбка.