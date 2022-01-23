«Металлист» в первом спарринге на сборе забил пять мячей команде из топ-5 чемпионата Болгарии
Рыбак в конкуренцию Рыбке. «Металлист» подписал экс-голкипера «Зари»
Основному вратарю харьковчан следует насторожиться
14:55
Владислав Рыбак / Фото - ФК Металлист
Голкипер Владислав Рыбак стал игроком «Металлиста». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Последней командой вратаря был донецкий «Олимпик». С 2017 по 2021 годы защищал цвета луганской «Зари».
В текущем сезоне провел 10 матчей в Первой лиге и еще два – в Кубке Украины. О сроках контракта с Рыбаком не сообщается.
Напомним, основным голкипером «Металлиста» является Александр Рыбка.
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