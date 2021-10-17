Рыбалка: «Хацкевич сразу сказал, что мы не будем играть в пас, как при Реброве»

Специалист ни разу не выиграл УПЛ или Кубок Украины

Сергей Рыбалка / фото - dynamo.kiev Бывший хавбек «Динамо» Сергей Рыбалка рассказал о периоде в киевском клубе при Александре Хацкевиче: «У каждого футболиста бывают взлеты и падения. У меня был взлет, а потом я немного просел. Дали шанс Шепелеву, он хорошо себя проявил, и тренерский штаб больше ставил его. Это нормально. Когда пришел Хацкевич, сложилось, как сложилось. У каждого тренера есть свое видение. Он видел футбол по-другому. Хацкевич сразу сказал, что вот мы с Ребровым играли через пас, а он этого не хочет. Он хотел больше игры вперед. Больше длинных передач, подборов, фланговых подач. Он подбирал игроков под свою модель игры. Это нормально». Рыбалка работал под руководством Хацкевича в период с 2017 по 2019 год. За это время киевляне ни разу не смогли выиграть ни УПЛ ни Кубок Украины. На счету столичной команды лишь 2 победы в Суперкубке страны. Сейчас Рыбалка выступает в составе «Александрии» и уже успел подарить киевлянам три очка, привезя пенальти в пользу «Динамо» в скандальном матче.