Рыбалка: «Хацкевич сразу сказал, что мы не будем играть в пас, как при Реброве»
Рыбалка: «Наше «Динамо» при Реброве было посильнее, чем сейчас»
Полузащитник «Александрии» – о команде Луческу
Сергей Рыбалка / Фото - footboomХавбек «Александрии» Сергей Рыбалка высказался о киевском «Динамо», которое ныне выступает под руководством Мирчи Луческу.
«Тренер, который последние 10 лет или сколько в «Шахтере», много было недопониманий, высказываний. Даже когда мы чемпионами ставали, он пытался задеть, мол, они нас не обыграли, какие они чемпионы. Какие-то такие обиды были. Но мы видим, что он сделал с «Динамо» за короткий промежуток времени. Это говорит о том, что этот тренер очень хорошей квалификации. Большой тренер. Совсем другое «Динамо», чем то, что было до него. Наше «Динамо» при Реброве было посильнее, чем сейчас. Сейчас 9-10 украинских футболистов играет, тогда 4-5 играли. Защита была классная – Хачериди, Вида, Драгович. Ленс был классный. Наше «Динамо» было посильнее».
Сейчас Рыбалка выступает в составе «Александрии» и уже успел подарить киевлянам три очка, привезя пенальти в пользу «Динамо» в скандальном матче.
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