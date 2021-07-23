Рыбалка: «Покинул «Динамо», потому что не сложились отношения с Хацкевичем»
Рыбалка подпишет контракт с клубом УПЛ
Полузащитник покинул Турцию
Фото: Sivasspor
Полузащитник Сергей Рыбалка вернется в УПЛ.
В ближайшее время он подпишет контракт с «Александрией». Предыдущие сезоны полузщитник играл в Турции.
Последней командой украинца был «Сивасспор», который он покинул в конце сезона. Из-за травмы большую часть минувшего сезона полузащитник пропустил.
Рыбалка известен по выступлениям за «Динамо» и «Слован».