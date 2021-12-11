Матч с «Шерифом» был последним? Марлос не попал в заявку «Шахтера» на игру с «Александрией»
Рыбалка рассказал, есть ли у «Александрии» еврокубковые амбиции
Также хавбек ответил, заслуживают ли «горожане» своего нынешнего места в таблице
Сергей Рыбалка / Фото - ФК Александрия
Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка в преддверии матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» рассказал, справедливо ли место команды в таблице.
Шестое место в турнирной таблице сейчас соответствует уровню команды?
В принципе, да. Хотя мы могли и на пятое место запрыгнуть, в некоторых матчах «Александрия» должна была побеждать, но все закачивалось ничьими. Надеюсь, что после зимнего перерыва мы прибавим, поскольку восемь из 12 поединков «Александрия» сыграет на своем поле. Постараемся побороться за четвертое-пятое место.
У «Александрии» стоит цель попадания в еврокубки?
Думаю, каждый футболист мечтает туда попасть. Это престиж для клуба, для руководства, радость болельщиков. Команда у нас молодая, мы двигаемся от игры к игре и верим в лучшее.
Значит, как минимум нельзя проигрывать «Шахтеру»?
Надеюсь, что так и будет и «Александрия» с хорошим настроением уйдет на зимний перерыв…
За игрой чемпионата Украины можно будет следить сегодня, 11 декабря, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Александрия» – «Шахтер». Начало – 14:00.
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