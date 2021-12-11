Рыбалка: «В матчах против «Шахтера» захлестывает адреналин»

Сергей Рыбалка / Фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка поделился ожиданиями от матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера». Встреча состоится уже сегодня, 11 декабря.

В «Шахтере» мне нравится Алан Патрик, но я не знаю, будет ли он играть из-за травмы. Хорош Педриньо. У «Шахтера» все игроки быстрые, техничные. Нам нужно как можно плотнее действовать, не давать им разворачиваться, не давать набирать скорость, стараться играть в прием мяча. Если все это удастся сделать, то можно рассчитывать на хороший результат.

Мы смотрели матч против «Шерифа». У «Шахтера» была куча моментов, но в конце встречи «горняки» пропустили. На таком уровне ошибок не прощают. Впрочем, я так понимаю, что в игре с «Александрией» соперник предстанет кардинально измененным составом.

Футболисты «Шахтера» не раз говорили, что их задача – выиграть чемпионство, поэтому матч против «Шерифа» был для них всего лишь игрой престижа.

Из матчей против «горняков» самым эмоциональным по накалу был, наверное, кубковый поединок в 2015 году. Мы тогда завоевали трофей, выиграв в серии 11-метровых.

Два удаления в матчах с «Шахтером»? В таких поединках адреналин часто захлестывает через край. В том же кубковом матче я в дополнительное время неудачно подкатился под Гладкого. Это неудивительно, поскольку во время таких заруб не всегда удается сдерживать эмоции. Но с возрастом это проходит, становишься более рассудительным.

Как оказался в «Александрии»? Последние два года я практически не играл из-за травмы, к тому же у меня закончился контракт. Мне нужно было просто вернуться в футбол. Появилось предложение от «Александрии», о чем спустя время я нисколько не жалею. Здесь классный коллектив, есть возможность набрать свои лучшие кондиции. Дай Бог, чтобы только не подводило здоровье.

Как получилось так, что «Александрия» единственная обыгрывала «Шахтер» в УПЛ? Прежде всего, дисциплина. Нам удалось компактно сыграть в обороне. «Горнякам» нельзя давать пространства за спиной, плюс настрой и удача. Также нужно постараться действовать и в предстоящем матче.