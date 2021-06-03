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Рыбка: «Договорились с «Металлом» очень быстро»

Вратарь вновь будет играть в Украине
Футбол Первая лига
13:12
Рыбка: «Договорились с «Металлом» очень быстро»
Фото: Сабаил

Вратарь Александр Рыбка рассказал о подписании контракта с «Металлом».

«Мне позвонил Александр Кучер и предложил перейти в «Металл». Договорились очень быстро. Скажем так, переговоры прошли без сучка и задоринки. Хотя с семьей, конечно, было время обсудить предложение и принять решение.

Потом еще поговорили с Евгением Красниковым и быстро все решили. Хотелось назад в Украину. Подкупило предложение клуба и личная заинтересованность главного тренера.

Тем более, что с Кучером мы давно уже знакомы и по «Шахтеру», и по сборной Украины. Нашел в интернете трансляцию матча с «Кривбассом», смотрел игру. Играть при такой поддержке, тем более после карантина, дорогого стоит».

«Металл» с нового сезона будет играть в Первой лиге.

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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ФК Металл Александр Рыбка

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