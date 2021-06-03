Обрадович: «Харьковчане очень соскучились по «Металлисту»
Рыбка: «Договорились с «Металлом» очень быстро»
Вратарь вновь будет играть в Украине
13:12
Фото: Сабаил
Вратарь Александр Рыбка рассказал о подписании контракта с «Металлом».
«Мне позвонил Александр Кучер и предложил перейти в «Металл». Договорились очень быстро. Скажем так, переговоры прошли без сучка и задоринки. Хотя с семьей, конечно, было время обсудить предложение и принять решение.
Потом еще поговорили с Евгением Красниковым и быстро все решили. Хотелось назад в Украину. Подкупило предложение клуба и личная заинтересованность главного тренера.
Тем более, что с Кучером мы давно уже знакомы и по «Шахтеру», и по сборной Украины. Нашел в интернете трансляцию матча с «Кривбассом», смотрел игру. Играть при такой поддержке, тем более после карантина, дорогого стоит».
«Металл» с нового сезона будет играть в Первой лиге.
Комментарии 0