Рыбка: «Договорились с «Металлом» очень быстро»

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Вратарь Александр Рыбка рассказал о подписании контракта с «Металлом».

Потом еще поговорили с Евгением Красниковым и быстро все решили. Хотелось назад в Украину. Подкупило предложение клуба и личная заинтересованность главного тренера.

Тем более, что с Кучером мы давно уже знакомы и по «Шахтеру», и по сборной Украины. Нашел в интернете трансляцию матча с «Кривбассом», смотрел игру. Играть при такой поддержке, тем более после карантина, дорогого стоит».