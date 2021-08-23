Рыбка: «На «Металлист» настраиваются, как на «красное полотно»

Александр Рыбка / Фото - ФК Металлист

Голкипер «Металлиста» Александр Рыбка прокомментировал в интервью пресс-службе клуба тот факт, что харьковчане набрали максимум очков в турнирной таблице после пяти туров Первой лиги.

Все слишком легко для «Металлиста»? Это так кажется людям, которые смотрят со стороны. А когда на поле, то все по-другому. На нас все настраиваются как на «красное полотно», для всех мы – большой раздражитель.

На поле не ощущается, что все у нас получается легко. Все кровью и потом дается. Нужно прикладывать максимальные усилия, чтобы добиваться результата. Поэтому повторюсь: это, может, со стороны кажется, что все так легко.

Руководство делает максимально все, чтобы мы комфортно ездили на игру и возвращались. Поэтому в плане дальних выездов не возникает никаких трудностей.