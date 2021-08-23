Рыбка: «На «Металлист» настраиваются, как на «красное полотно»
Голкипер «Металлиста» Александр Рыбка прокомментировал в интервью пресс-службе клуба тот факт, что харьковчане набрали максимум очков в турнирной таблице после пяти туров Первой лиги.
Всегда приятно играть при такой поддержке трибун. Думаю, это мечта каждого футболиста. Большое спасибо людям, которые приходят и поддерживают нас. Для нас это очень важно. Это незабываемые ощущения, когда ты играешь при полном стадионе. Для многих это в первый раз.
Все слишком легко для «Металлиста»? Это так кажется людям, которые смотрят со стороны. А когда на поле, то все по-другому. На нас все настраиваются как на «красное полотно», для всех мы – большой раздражитель.
На поле не ощущается, что все у нас получается легко. Все кровью и потом дается. Нужно прикладывать максимальные усилия, чтобы добиваться результата. Поэтому повторюсь: это, может, со стороны кажется, что все так легко.
Руководство делает максимально все, чтобы мы комфортно ездили на игру и возвращались. Поэтому в плане дальних выездов не возникает никаких трудностей.
Ранее полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский признался, что Де Дзерби ставил его в «Шахтере» на неудобной позиции.
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