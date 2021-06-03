Рыбка: «После разговора с Луческу понял, что лучше уйти из «Шахтера»

Александр Рыбка / Фото: UA-Foоtball

Украинский голкипер Александр Рыбка рассказал, почему в свое время покинул «Шахтер» и киевское «Динамо».

— Мне не предлагали остаться. Главным тренером тогда был Сергей Ребров. Еще зимой мне сказали, что летом, когда закончится контракт, продлевать его не будут. Меня даже не заявили на чемпионат, а потом дозаявили. Поэтому уже тогда можно было искать новую команду. Так и возникло предложение из Турции.

— «Карабюкспор» чем был интересен?

— Первые полгода все было хорошо, было интересно. Потом у клуба начались финансовые проблемы.

— После Турции не хотелось вернуться в Украину?

— Конечно, всегда хочется домой. Рассматривал разные варианты, хотелось переходить в достойную команду. Не буду скрывать, финансовый вопрос тоже был не на последнем месте. Кстати, когда ехал в «Лиепаю», был звонок из «Львова», было предложение перейти в эту команду. Но почему-то не подкупило это предложение, тем более, я уже прилетел в Латвию на подписание контракта.

— Когда у вас в «Шахтере» случилась история с фурасемидом, клуб предлагал продлить контракт. Почему не захотели?

— Да, у меня еще год был контракта, но клуб предложил подписать еще на три года. Но в итоге принял решение уйти. Мирча Луческу меня приглашал в «Шахтер», и после разговора с ним, можно сказать, решил, что лучше уходить.