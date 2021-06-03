Рыбка: «В Азербайджане футболисты за завтраком съедали 8 лавашей с маслом»

Александр Рыбка / Фото: Twitter

Украинский голкипер Александр Рыбка вспомнил о периоде карьеры в Азербайджане и Латвии.

— Шикарный город Баку, команда тоже была интересная. Когда я пришел в команду, то мы заняли третье место, пробились в еврокубки. Потом, правда, начались проблемы, урезали бюджет. Все равно считаю, что провел там хорошее время, познакомился с интересными людьми.

— С местными обычаями познакомился?

— Было дело. Запомнилось, что у местных игроков была традиция на заездах в пять утра сначала молиться, а потом завтракать. Съедали восемь лавашей с маслом. Меня тоже пытались привлечь к этому делу.

— Чемпионат там интересный?

— Как по мне, неплохой уровень. Восемь команд в лиге, все конкурентоспособные, большой разницы не было. Каждый мог обыграть лидеров «Карабах», «Нефтчи». По сравнению с Латвией, в Азербайджане чемпионат более ровный. В Латвии шесть команд приблизительно одного уровня, а четыре коллектива явно слабее других. У них играет молодежь, которой надо еще повышать мастерство.

— Как вы попали в «Лиепаю»?

— Позвонил главный тренер команды, потом президент клуба. Пообщались. Тоже быстро договорились. Они были во мне заинтересованы, за 2-3 дня договорились. В Латвии выступать и жить было очень комфортно.

— Кубок Латвии тяжело было выиграть?

— Не легко. Играли в финале с «Вентспилсом». В тот момент у соперника была сильная команда. Матч почти 120 минут шел, мы в концовке гол победный забили. Приятно, что в Азербайджане выиграл бронзовые медали, в Латвии – кубок. Немного пополнил свою коллекцию медалей