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Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»

Экс-игрок «Металлиста» высказался о легионерах
Футбол Украинская Премьер-лига
14:20
Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»
Александр Рыкун / Фото: Футбол 24

Бывший хавбек «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун о переезде украинских футболистов за рубеж.

– Все было хорошо здесь, а так, чтобы в Европу сильно... Это сейчас получается, что футболист в 20 лет только два матча сыграл – уже сразу команды европейские интересуются. Рано в такое время еще. Когда я играл, то у нас в Европе только Шевченко, Ребров играл, Воронин.

После того, что случилось в стране, футболисты начали играть в Бельгии, Польше, Венгрии Беларуси. Если бы все было нормально, как до 2014, то наши футболисты не ехали в Бельгию, Польшу, Венгрию. Ехали бы как раньше: в Германию, Англию. Я думаю, что если бы футболисту сказали до 2014 года, что поедешь в Бельгию или Беларусь, то он бы смеялся. Никто бы не поехал.

- У вас были предложения с Европы?

– Я этим не интересовался.

- У вас не было и агента?

– Не было, а зачем? В футбол играл, да и все.


Ранее Рыкун заявил, что не понимает некоторых тенденций современного футбола.

Источник: pressing Петр Приходько
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Александр Рыкун

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