Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»

Александр Рыкун / Фото: Футбол 24

Бывший хавбек «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун о переезде украинских футболистов за рубеж.

После того, что случилось в стране, футболисты начали играть в Бельгии, Польше, Венгрии Беларуси. Если бы все было нормально, как до 2014, то наши футболисты не ехали в Бельгию, Польшу, Венгрию. Ехали бы как раньше: в Германию, Англию. Я думаю, что если бы футболисту сказали до 2014 года, что поедешь в Бельгию или Беларусь, то он бы смеялся. Никто бы не поехал.

- У вас были предложения с Европы?

– Я этим не интересовался.

- У вас не было и агента?

– Не было, а зачем? В футбол играл, да и все.