Экс-игрок «Металлиста» Рыкун: «Зачем бежать, если можно отдать пас? Сейчас смотрю футбол: 150 действий, 15-18 километров, и для чего это?»
Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»
Экс-игрок «Металлиста» высказался о легионерах
Александр Рыкун / Фото: Футбол 24
Бывший хавбек «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун о переезде украинских футболистов за рубеж.
– Все было хорошо здесь, а так, чтобы в Европу сильно... Это сейчас получается, что футболист в 20 лет только два матча сыграл – уже сразу команды европейские интересуются. Рано в такое время еще. Когда я играл, то у нас в Европе только Шевченко, Ребров играл, Воронин.
После того, что случилось в стране, футболисты начали играть в Бельгии, Польше, Венгрии Беларуси. Если бы все было нормально, как до 2014, то наши футболисты не ехали в Бельгию, Польшу, Венгрию. Ехали бы как раньше: в Германию, Англию. Я думаю, что если бы футболисту сказали до 2014 года, что поедешь в Бельгию или Беларусь, то он бы смеялся. Никто бы не поехал.
- У вас были предложения с Европы?
– Я этим не интересовался.
- У вас не было и агента?
– Не было, а зачем? В футбол играл, да и все.
Ранее Рыкун заявил, что не понимает некоторых тенденций современного футбола.
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