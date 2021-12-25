Рыкун объяснил, почему «Шахтер» завоюет «золото», а «Днепр-1» – «бронзу»

Александр Рыкун / Фото - Металлист 1925

Бывший полузащитник «Металлиста» и «Днепра» Александр Рыкун поделился мнением о том, как завершится гонка за первое и третье места УПЛ. Также эксперт оценил общий уровень чемпионата.

«Днепр-1» завоюет бронзовые медали. Днепряне были на порядок стабильнее своих конкурентов. Более того, считаю, что у «Зари» и «Ворсклы» не будет на это шансов.

Трудно сказать, кто займут места с 13-го по 16-е, поскольку еще открыт вопрос по «Десне». Будут ли они вообще выступать. Но если говорить о чисто спортивной борьбе, то, думаю, в числе этих команд будут «Мариуполь», «Черноморец», «Львов» и «Рух».

Роста уровня чемпионата я пока не вижу. Может, где-то выстраиваемся понемногу, но опять же, пока все слабо. Да, есть надежда на то, что в скором времени «Динамо» и «Шахтеру» составят конкуренцию тот же «Днепр-1», какие-то движения начались в Одессе. «Металлист» выйдет в Премьер-лигу. Возможно, еще появится пару серьезных команд.

Будем надеяться, что все вернется, как было раньше. Тогда и в еврокубках мы сможем быть не только мальчиками для битья…