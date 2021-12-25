Рыкун объяснил, почему «Шахтер» завоюет «золото», а «Днепр-1» – «бронзу»
Бывший полузащитник «Металлиста» и «Днепра» Александр Рыкун поделился мнением о том, как завершится гонка за первое и третье места УПЛ. Также эксперт оценил общий уровень чемпионата.
Думаю, «Шахтер» – главный претендент на победу в чемпионате. Как показывает практика Мирча Луческу вводит в состав молодежь. Не исключаю, что кто-то из опытных исполнителей покинет команду. У «горняков» новый тренер и, как мне кажется, больше мотивации, ведь в прошлом сезоне они проиграли борьбу за золотые медали. Поэтому на данный момент отдаю предпочтение «Шахтеру».
«Днепр-1» завоюет бронзовые медали. Днепряне были на порядок стабильнее своих конкурентов. Более того, считаю, что у «Зари» и «Ворсклы» не будет на это шансов.
Трудно сказать, кто займут места с 13-го по 16-е, поскольку еще открыт вопрос по «Десне». Будут ли они вообще выступать. Но если говорить о чисто спортивной борьбе, то, думаю, в числе этих команд будут «Мариуполь», «Черноморец», «Львов» и «Рух».
Роста уровня чемпионата я пока не вижу. Может, где-то выстраиваемся понемногу, но опять же, пока все слабо. Да, есть надежда на то, что в скором времени «Динамо» и «Шахтеру» составят конкуренцию тот же «Днепр-1», какие-то движения начались в Одессе. «Металлист» выйдет в Премьер-лигу. Возможно, еще появится пару серьезных команд.
Будем надеяться, что все вернется, как было раньше. Тогда и в еврокубках мы сможем быть не только мальчиками для битья…
Рыкун также заявил, что потенциальный переход нападающего «Днепра-1» Артема Довбыка в «Динамо» станет ошибкой.
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