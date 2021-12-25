Довбик: «Разговаривал с игроками о переходе в «Динамо»
Рыкун: «Переход Довбика в «Динамо» будет ошибкой»
Экс-полузащитник оценил игру форварда «Днепра-1»
Фото: Днепр-1
Бывший полузащитник Александр Рыкун отметил игру форварда «Днепра-1» Артема Довбика в этом сезоне УПЛ.
«Отмечу Артема Довбика, который вырос за эти полгода, точнее, сделал хороший шаг в своем профессиональном росте. Нападающий возмужал, мощный, настырный с хорошим ударом. Но, на мой взгляд, его переход в Динамо будет ошибкой…»
Довбик является лучшим бомбардиром УПЛ, забив 14 мячей.
Ранее он заявлял, что общался с игроками «Динамо» о переходе.
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