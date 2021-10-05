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Рюдигер: «Чувствую себя хорошо в «Челси». Интерес «Баварии» – честь для меня»
Защитник не планирует менять клуб
17:29
Фото: AS
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал Sky Sports слухи об интересе со стороны «Баварии».
«Мое будущее? Я чувствую себя хорошо в «Челси», где я нахожусь сейчас, так что это меня устраивает. Интерес «Баварии» – честь для меня, потому что это показывает, что в последнее время я делал что-то правильно».
Контракт с защитником рассчитан до конца сезона. Зимой он может вести переговоры с другой командой.
В Лондоне немец проводит четвертый сезон.
Также он интересен «Реалу».
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