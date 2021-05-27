Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»

Антони Рюдигер / фото - skysports

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер высказал свое мнение о расизме для The Players` Tribune:

Это был не первый случай оскорбления меня на расовой почве, но самый худший. Там была настоящая ненависть. Это понимаешь, когда видишь их глаза.

Тогда я не отреагировал, не ушел с поля, я не хотел давать им такую власть. Но внутри, каким бы ты ни был игроком, если ты человек, в тебе бьется сердце, это навсегда остается с тобой.

Когда случается что-то подобное, как реагирует футбольный мир? Люди говорят: «Ах, это так ужасно». Игроки и клубы постят в инстаграме короткие послания: «Нет расизму». Все ведут себя так, слов это были пара идиотов.

Скажите мне, почему пресса, фанаты и футболисты объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, но когда случается очевидное оскорбление на расовой почве на стадионе или в соцсетях, всегда «все сложно»?

Может, потому что дело не просто в нескольких идиотах на трибунах? Может, потому что все гораздо глубже?»