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Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»

Немец устал от оскорблений на расовой почве
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:22
Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
Антони Рюдигер / фото - skysports

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер высказал свое мнение о расизме для The Players` Tribune:

«Меня называл «ниггером», кричали: «Иди на хрен, ешь банан». Каждый раз, когда я касался мяча, они издавали обезьяньи звуки. Это были не просто несколько человек, а большой сектор фанатов «Лацио» на римском дерби в 2017 году.

Это был не первый случай оскорбления меня на расовой почве, но самый худший. Там была настоящая ненависть. Это понимаешь, когда видишь их глаза.

Тогда я не отреагировал, не ушел с поля, я не хотел давать им такую власть. Но внутри, каким бы ты ни был игроком, если ты человек, в тебе бьется сердце, это навсегда остается с тобой.

Когда случается что-то подобное, как реагирует футбольный мир? Люди говорят: «Ах, это так ужасно». Игроки и клубы постят в инстаграме короткие послания: «Нет расизму». Все ведут себя так, слов это были пара идиотов.

Скажите мне, почему пресса, фанаты и футболисты объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, но когда случается очевидное оскорбление на расовой почве на стадионе или в соцсетях, всегда «все сложно»?

Может, потому что дело не просто в нескольких идиотах на трибунах? Может, потому что все гораздо глубже?»

В этом сезоне защитник провел за «Челси» 33 матча, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

В эту субботу Антонио в составе «синих» сыграет в финале Лиги Чемпионов с «Манчестер Сити».

Напомним, посмотреть трансляцию матча вы можете на нашем сайте.

Источник: sports.ru
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Теги

Антонио Рюдигер Челси

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