Нагельсманн – об интересе к защитнику «Челси»: «Подождем, когда истечет срок его контракта»
Рюдигер: «Пока не общался с другими клубами, только с «Челси»
Защитник пока не подписал новый контракт с «синими»
10:24
Антонио Рюдигер / Фото: Getty Images
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о ситуации с возможным продлением контракта. Слова игрока приводит Sky Sports.
«Мне предстоит принять самое важное решение в моей профессиональной карьере.
Пока я не разговаривал с другими клубами, только с «Челси».
Напомним, контракт Рюдигера с «Челси» заканчивается следующим летом. Игроком уже интересуется «Бавария».
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