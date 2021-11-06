Рюдигер потребовал огромную зарплату, которую готов платить европейский топ-клуб

Немец может сменить команду этим летом

Антонио Рюдигер / фото - Eurosport

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер хочет получать 12 миллионов евро в год, сообщает издание AS.

Контракт игрока с лондонцами истекает следующим летом, но именно оклад является главной преградой на пути нового соглашения, ведь «аристократы» не хотя платить ему такую зарплату.

По информации источника, за ситуацией продолжает активно следить мадридский «Реал».

У «сливочных» есть не только желание усилить центр обороны опытным футболистом, но и возможность удовлетворить финансовые аппетиты немца.

Этим летом Мадрид скорее всего покинут Гарет Бэйл, Марсело и Иско, что поможет разгрузить зарплатную ведомость почти на 35 миллионов евро.

К тому же, в Лондоне уже активно работают над подписанием нового центрального защитника, и Тухель уже заявил об интересе к конкретному футболисту.