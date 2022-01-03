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Рюдигер провел переговоры сразу с четырьмя топ-клубами, но еще может остаться в «Челси»

Известно когда определится дальнейшая судьба немца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:19
Рюдигер провел переговоры сразу с четырьмя топ-клубами, но еще может остаться в «Челси»
Антонио Рюдигер / Фото - Челси

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер провел переговоры сразу с четырьмя топ-клубами Европы. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, на немца вышли мадридский «Реал», ПСЖ, «Бавария» и «Ювентус». Через шесть месяцев у футболиста истекает действующий контракт. Клубы до конца января попытаются подписать с ним предварительное соглашение.

Тем не менее, остается еще вариант с продолжением выступлений за «синих». Сообщалось, что Рюдигер хочет получать зарплату более 10 миллионов евро в год.

Ранее появилась информация о том, что в «Челси» ожидают решения главного тренера Томаса Тухеля по Ромелу Лукаку.

Сергей Стаднюк
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Теги

Челси Антонио Рюдигер Реал Мадрид (футбол) ПСЖ Бавария Ювентус

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