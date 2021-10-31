Рюдигер рассказал о ситуации с истекающим летом контрактом с «Челси»

Немец может покинуть Лондон на правах свободного агента

Антонио Рюдигер / фото - The Sun

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер ответил на слухи о своем уходе из лондонского клуба по окончанию контракта. Слова игрока приводит журналист Фабрицио Романо.

«Спекуляции по поводу моего контракта? Это меня не заботит. Я сосредоточен на том, что я делаю, потому что именно поэтому я просыпаюсь каждое утро. Тухель дал мне новую жизнь. Мне нравится показывать все на поле, он хочет, чтобы я был лидером».

Именно при своем соотечественнике защитник вышел на новый уровень и стал лидером обороны лондонской команды.

Контракт немца с «аристократами» истекает следующим летом, и стороны пока что не спешат его продлевать.

Ранее в СМИ были слухи о том, что игрок может перейти на правах свободного агента в «Реал», «Баварию» или «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что лондонцы смирились с возможным уходом Рюдигера и уже нашли ему замену.