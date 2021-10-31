«Им было тяжело». Тухель подвел итоги матча «Челси» – «Ньюкасл»
Рюдигер рассказал о ситуации с истекающим летом контрактом с «Челси»
Немец может покинуть Лондон на правах свободного агента
31 октября 21:22
Антонио Рюдигер / фото - The Sun
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер ответил на слухи о своем уходе из лондонского клуба по окончанию контракта. Слова игрока приводит журналист Фабрицио Романо.
«Спекуляции по поводу моего контракта? Это меня не заботит. Я сосредоточен на том, что я делаю, потому что именно поэтому я просыпаюсь каждое утро.
Тухель дал мне новую жизнь. Мне нравится показывать все на поле, он хочет, чтобы я был лидером».
Именно при своем соотечественнике защитник вышел на новый уровень и стал лидером обороны лондонской команды.
Контракт немца с «аристократами» истекает следующим летом, и стороны пока что не спешат его продлевать.
Ранее в СМИ были слухи о том, что игрок может перейти на правах свободного агента в «Реал», «Баварию» или «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что лондонцы смирились с возможным уходом Рюдигера и уже нашли ему замену.
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