С 2024-го года Кубок Африки могут проводить осенью

Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что у календаря Кубка Африки могут быть серьезные изменения.
«Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. Мы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале.
Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим».
Кубок Африки-2022 состоится в Камеруне.
Сообщалось, что у организаторов возникли проблемы с подготовкой к турниру.
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