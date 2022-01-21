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«С большим энтузиазмом и большим настроем тренируемся». Михаил Мудрик поделился впечатлениями от тренировочного сбора в Турции

А также вспомнил о своей награде лучшему игроку «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 22:37
«С большим энтузиазмом и большим настроем тренируемся». Михаил Мудрик поделился впечатлениями от тренировочного сбора в Турции
Михаил Мудрик / фото - Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик в эфире программы Футбол News прокомментировал недавнюю новость о том, что он получил приз лучшему игроку донецкого клуба в 2021 году, а также поделился своими впечатлениями от начала тренировочного сбора команды.

«Очень рад, что получил эту награду. Большая мотивация для меня работать еще больше, прогрессировать и показывать высококлассный футбол.

Если честно, то мы все соскучились, не только я. Этот тренировочный процесс, по самой команде, по пацанам. С большим энтузиазмом и большим настроем тренируемся».

Напомним, Зозуля раскритиковал Мораеса после его последнего заявления о возможной войне.

Источник: Трибуна Михаил Рыбак
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