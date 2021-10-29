Тлумак заявил о желании сына играть за «Карпаты». Сейчас он – в «Динамо»
С Буяльским и де Пеной, но опять без Супряги. «Динамо» снова отправилось в Мариуполь
Команды сыграют во второй раз за неделю
29 октября 20:00
Фото - ФК Динамо Киев
В 13-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на выезде сыграет с «Мариуполем». Киевляне отправились на матч.
В отличие от кубкового матча, среди 22 футболистов нашлось место для полузащитников Виталия Буяльского и Карлоса де Пены. Но снова в заявке будет отсутствовать нападающий Владислав Супряга. Также в Киеве остался защитник Виталий Миколенко.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;
Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.
Напомним, «Динамо» посреди недели обыграло «Мариуполь» в матче 1/8 финала Кубка Украины (2:1).
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