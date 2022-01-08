С «Черноморцем» тренируются два экс-игрока «Десны» и бывший голкипер «Олимпика»

Команда Григорчука может усилиться тремя исполнителями

Евгений Паст / Фото: ФК Десна

Одесский «Черноморец» вышел из отпуска в субботу, 8 января. К команде уже присоединились потенциальные новички.

Так, в месте с коллективом тренируется голкипер «Днепра-1» Евгений Паст, более известный по выступлениям за «Десну». Также занимаются бывший вратарь «Ингульца» и «Олимпика» Владимир Крынский и экс-защитник черниговского клуба Артем Сухоцкий.

Также известно, что с командой тренируются еще шестеро игроков. Все они были арендованы у «Динамо» в первой части сезона.

Ранее сообщалось об интересе «Черноморца» к Сергею Болбату и Филиппу Будковскому.