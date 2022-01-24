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С четвертой попытки. «Заря» одержала первую победу на сборе в Турции

Луганчане минимально переиграли сборную Узбекистана
Футбол Украинская Премьер-лига
18:24
С четвертой попытки. «Заря» одержала первую победу на сборе в Турции
Фото - ФК Заря

В четвертом контрольном матче на турецком сборе «Заря» минимально переиграла олимпийскую сборную Узбекистана.

Автором единственного гола стал Кабаев во втором тайме. Перед самым финальным свистком соперник мог спасти игру, но не воспользовался своим моментом.

Это первая победа команды Виктора Скрипника в Турции. Ранее она уступила польской «Погони» (1:3), а также сыграла ничью с азербайджанским «Сабахом» и казахстанским «Актобе» (1:1).

Контрольный матч

«Заря» – Узбекистан 1:0

Гол: Кабаев, 64

«Заря» (первый тайм): Сапутин, Абдуллаев, Алефиренко, Алибеков, Байрук, Гильерме, Хлань, Нагнойный, Фримпонг, Смеян, Снурницын.

«Заря» (второй тайм): Жилкин, Имереков, Фаворов, Данченко, Жуниньо, Кабаев, Булеца, Лунев, Назарина, Хомченовский, Гладкий.

Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Сборная Узбекистана (футбол)

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