«Спартак» пробился в плей-офф Лиги Европы, опередив «Лестер» и «Наполи» в таблице
«С детства мечтал, чтобы команда выиграла этот турнир». Линекер потроллил «Лестер» и Лигу конференций
Подопечные Роджерса заняли 3-е место в групповом раунде ЛЕ
09:45
Гари Линекер / Фото: Sky Sports
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter отреагировал на вылет «Лестер Сити» из Лиги Европы в Лигу конференций.
«С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций. Команда стала на шаг ближе к этому»
Отметим, «Лестер» занял третье место в группе Лиги Европы со «Спартаком» и «Наполи». Лига конференций стартовала лишь в этом сезоне.
Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что вообще ничего не знает о Лиге конференций.
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