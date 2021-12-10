«С детства мечтал, чтобы команда выиграла этот турнир». Линекер потроллил «Лестер» и Лигу конференций

Подопечные Роджерса заняли 3-е место в групповом раунде ЛЕ

Гари Линекер / Фото: Sky Sports

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter отреагировал на вылет «Лестер Сити» из Лиги Европы в Лигу конференций.

«С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций. Команда стала на шаг ближе к этому»

Отметим, «Лестер» занял третье место в группе Лиги Европы со «Спартаком» и «Наполи». Лига конференций стартовала лишь в этом сезоне.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что вообще ничего не знает о Лиге конференций.