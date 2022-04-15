UEFA утвердил дату отборочного матча ЧМ-2022 Шотландия – Украина
С двумя дебютантами. Петраков огласил список футболистов на тренировочный сбор в Словению
Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк впервые вызваны в сборную Украины
22:00
Сборная Украины / Фото: УАФСтал известен состав национальной сборной Украины на тренировочный сбор, который стартует 29 апреля в Словении.
«Сине-желтые» будут жить и тренироваться на базе национальной ассоциации Словении, расположенной в регионе Горенска.
Главный тренер Александр Петраков вызвал 25 игроков.
Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - «Шахтер» Донецк).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - СК «Днепр-1»).
Нападающие: Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - «Динамо» Киев)
Стоит отметить, что позже прибудут в расположение сборной футболисты-легионеры.