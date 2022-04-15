С двумя дебютантами. Петраков огласил список футболистов на тренировочный сбор в Словению

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ренн - Монако 2:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Специя - Интер 1:3 Окончен
22:00 Милан - Дженоа 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 42) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Тоттенхэм - Брайтон -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Норвич -:- Запланирован
17:00 Эвертон - Кристал Пэлас : Перенесен
17:00 Саутгемптон - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Ливерпуль : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Ланс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Вольфсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Ювентус - Болонья -:- Запланирован
21:45 Лацио - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Осасуна -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лидс - Челси -:- Запланирован
16:15 Вест Хэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Лион - Бордо -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Бавария -:- Запланирован
20:30 Байер - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Севилья - Реал -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Баскетбол. Суперлига Windrose. Киев-Баскет - Днепр

С двумя дебютантами. Петраков огласил список футболистов на тренировочный сбор в Словению

Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк впервые вызваны в сборную Украины
Футбол Сборная Украины
22:00
С двумя дебютантами. Петраков огласил список футболистов на тренировочный сбор в Словению
Сборная Украины / Фото: УАФ
Стал известен состав национальной сборной Украины на тренировочный сбор, который стартует 29 апреля в Словении.

«Сине-желтые» будут жить и тренироваться на базе национальной ассоциации Словении, расположенной в регионе Горенска.

Главный тренер Александр Петраков вызвал 25 игроков.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - «Шахтер» Донецк).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - СК «Днепр-1»).

Нападающие: Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - «Динамо» Киев)

Стоит отметить, что позже прибудут в расположение сборной футболисты-легионеры. 
Источник: УАФ
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Петраков Михаил Мудрик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Петраков: «В июне нас ждет насыщенный игровой календарь»
Петраков: «В июне нас ждет насыщенный игровой календарь»
Футбол Сборная Украины
15 апреля 22:39
Стало известно, сколько «Брентфорд» предложил «Шахтеру» за Мудрика
Стало известно, сколько «Брентфорд» предложил «Шахтеру» за Мудрика
Футбол Украинская Премьер-лига
15 апреля 14:18
UEFA утвердил дату отборочного матча ЧМ-2022 Шотландия – Украина
UEFA утвердил дату отборочного матча ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Футбол Сборная Украины
14 апреля 20:34
Агент Мудрика прокомментировал возможный переезд украинца в Англию
Агент Мудрика прокомментировал возможный переезд украинца в Англию
Футбол Украинская Премьер-лига
12 апреля 21:04
Мудрик может переехать в Англию уже на этой неделе
Мудрик может переехать в Англию уже на этой неделе
Футбол Украинская Премьер-лига
11 апреля 21:06
«Шахтер» намерен продать Мудрика
«Шахтер» намерен продать Мудрика
Футбол Украинская Премьер-лига
09 апреля 09:03

Новости: Футбол

Петраков: «В июне нас ждет насыщенный игровой календарь»
Петраков: «В июне нас ждет насыщенный игровой календарь»
Сборная Украины
22:39
С двумя дебютантами. Петраков огласил список футболистов на тренировочный сбор в Словению
С двумя дебютантами. Петраков огласил список футболистов на тренировочный сбор в Словению
Сборная Украины
22:00
Михайличенко: «У россиян нет мозгов, к сожалению»
Михайличенко: «У россиян нет мозгов, к сожалению»
В Европе
16:45
Павелко: «UEFA предложил сделать лагерь для сборной Украины в Словении»
Павелко: «UEFA предложил сделать лагерь для сборной Украины в Словении»
Сборная Украины
16:02
Красивый жест от «Шахтера». Победный мяч в матче с «Лехией» забил 12-летний Дима из Мариуполя
Красивый жест от «Шахтера». Победный мяч в матче с «Лехией» забил 12-летний Дима из Мариуполя
Украинская Премьер-лига
15:20
В полуфиналах еврокубков больше всего представителей из АПЛ
В полуфиналах еврокубков больше всего представителей из АПЛ
Лига чемпионов UEFA
15:02
Украина удержала свою позицию в таблице коэффициентов UEFA
Украина удержала свою позицию в таблице коэффициентов UEFA
Украинская Премьер-лига
14:36
Стало известно, сколько «Брентфорд» предложил «Шахтеру» за Мудрика
Стало известно, сколько «Брентфорд» предложил «Шахтеру» за Мудрика
Украинская Премьер-лига
14:18
Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро»
Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро»
В мире
13:30
Все новости

Популярные новости

Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
4
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
3
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
3
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
2
Все новости