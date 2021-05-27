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С Канте и Менди. Стала известна заявка «Челси» на финал Лиги чемпионов

Золотой матч турнира состоится 29 мая в Порту
Футбол Лига чемпионов UEFA
21:03
С Канте и Менди. Стала известна заявка «Челси» на финал Лиги чемпионов
«Челси» / Фото - eurosport
Тренерский штаб «Челси» во главе с Томасом Тухелем составил заявку лондонской команды на финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». 

В строю оказались восстановившиеся после травм голкипер Эдуар Менди и хавбек Н’Голо Канте.

Заявка «Челси» на финал Лиги чемпионов:

Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.

Защитники: Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Тьяго Сильва, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон

Полузащитники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Билли Гилмор, Кай Хаверц, Тино Анджорин.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Хаким Зийеш.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00.

Смотреть прямую видео трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» вы сможете на сайте XSPORT.

Также на нашем сайте доступна текстовая трансляция матча.

Владимир Кириченко
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Челси Манчестер Сити

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