«Челси» и «Тоттенхэм» готовы подписать вингера «Гладбаха» Хофманна
С Канте и Менди. Стала известна заявка «Челси» на финал Лиги чемпионов
Золотой матч турнира состоится 29 мая в Порту
21:03
«Челси» / Фото - eurosportТренерский штаб «Челси» во главе с Томасом Тухелем составил заявку лондонской команды на финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
В строю оказались восстановившиеся после травм голкипер Эдуар Менди и хавбек Н’Голо Канте.
Заявка «Челси» на финал Лиги чемпионов:
Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.
Защитники: Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Тьяго Сильва, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон
Полузащитники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Билли Гилмор, Кай Хаверц, Тино Анджорин.
Нападающие: Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Хаким Зийеш.
Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00.
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