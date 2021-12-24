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С легендой футбола все хорошо. 81-летнего Пеле выписали из больницы

Король футбола был госпитализирован в начале декабря
Футбол В мире
08:40
С легендой футбола все хорошо. 81-летнего Пеле выписали из больницы
Пеле / Фото: ВВС

81-летний легендарный бразильский футболист Пеле в своем Instagram сообщил, что его выписали из больницы.

«Как я вам и обещал, Рождество проведу с семьей. Я возвращаюсь домой. Спасибо за все позитивные сообщения».

Напомним, Пеле был госпитализирован в начале декабря для прохождения планового курса лечения опухоли толстой кишки.

Петр Приходько
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