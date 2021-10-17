С Луниным и без четырех игроков атаки. Заявка «Реала» на матч с «Шахтером»

Защита у мадридцев будет присутствовать почти в полном составе

фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте огласил заявку на матч группового этапа ЛЧ против донецкого «Шахтера».

Ранее предполагалось, что из-за различных повреждений матч пропустят Милитао, Алаба, Менди, Камавинга и Каземиро, но все они восстановились и сыграют с «горняками».

В игре не примут участия Бэйл, Азар, Карвахаль, Йович, Иско и Себальос.

Встреча состоится в этот вторник, 19 октября, на стадионе «НСК Олимпийский».

Напомним, ранее защитник «горняков» Марлон рассказал, как мог оказаться в мадридском гранде.