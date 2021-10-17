Марлон: «Со мной контактировал «Реал»
С Луниным и без четырех игроков атаки. Заявка «Реала» на матч с «Шахтером»
Защита у мадридцев будет присутствовать почти в полном составе
17 октября 17:12
фото - Real Madrid CF
Мадридский «Реал» на своем официальном сайте огласил заявку на матч группового этапа ЛЧ против донецкого «Шахтера».
¡Nuestros convocados para el partido @FCShakhtar! #UCL pic.twitter.com/vSkaBZ2qX1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 17, 2021
Ранее предполагалось, что из-за различных повреждений матч пропустят Милитао, Алаба, Менди, Камавинга и Каземиро, но все они восстановились и сыграют с «горняками».
В игре не примут участия Бэйл, Азар, Карвахаль, Йович, Иско и Себальос.
Встреча состоится в этот вторник, 19 октября, на стадионе «НСК Олимпийский».
Напомним, ранее защитник «горняков» Марлон рассказал, как мог оказаться в мадридском гранде.
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