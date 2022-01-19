Еще один шанс для Лунина. Анчелотти сообщил, что Куртуа не сыграет в ближайшем матче
С Луниным, но без Куртуа – заявка «Реала» на матч 1/8 финала Кубка Испании
Бельгийский конкурент украинца не сможет принять участия в игре
17:48
Андрей Лунин / Фото - Реал Мадрид
Мадридский «Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании сыграет против «Эльче». Встреча состоится на выезде 20 января.
Пресс-служба «сливочных» опубликовала заявку команды на игру. Примечательно, что в ней отсутствует основной голкипер Тибо Куртуа, но есть украинский вратарь Андрей Лунин.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил причину, по которой Куртуа пропустит матч с «Эльче».
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